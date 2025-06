Ισραήλ: «Η Τεχεράνη θα καεί αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις» - Απειλές του Ιράν σε ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία - Real.gr

Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Τις τελευταίες ώρες κλιμακώθηκαν τα ιρανικά αντίποινα στο Ισραήλ μετά την σφοδρή επίθεση που δέχθηκε στις στρατιωτικές και πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Θύματα και εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσαν οι ιρανικές επιθέσεις στο κεντρικό Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ, στην Ιερουσαλήμ και στον βορρά.

Ιδιαίτερα οι πόλεις Ραμάτ Γκαν και Ριζόν Λετσιόν κοντά στο Τελ Αβίβ, φαίνεται πως υπέστησαν και τις μεγαλύτερες καταστροφές. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν εκεί και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Drone images show the destruction in Rishon Lezion following an Iranian ballistic missile attack this morning.

Two people were killed and dozens were wounded in the attack.

(Photos: Rishon Lezion Municipality drone team) pic.twitter.com/bLfn1tuPFC

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 14, 2025