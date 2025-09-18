Ισραήλ: Ο IDF δίνει εντολή εκκένωσης χωριών του νοτίου Λιβάνου - Θα επιτεθεί σε υποδομές της Χεζμπολάχ - Real.gr

Quantcast
Ισραήλ: Ο IDF δίνει εντολή εκκένωσης χωριών του νοτίου Λιβάνου - Θα επιτεθεί σε υποδομές της Χεζμπολάχ
Ισραήλ: Ο IDF δίνει εντολή εκκένωσης χωριών του νοτίου Λιβάνου – Θα επιτεθεί σε υποδομές της Χεζμπολάχ

17:30, 18/09/2025
Ισραήλ: Ο IDF δίνει εντολή εκκένωσης χωριών του νοτίου Λιβάνου – Θα επιτεθεί σε υποδομές της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε σήμερα εντολή εκκένωσης χωριών του νοτίου Λιβάνου ενόψει των πληγμάτων κατά του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ.

«Ο στρατός άμυνας θα επιτεθεί σε στρατιωτική υποδομή που ανήκει στη Χεζμπολάχ, τρομοκρατική οργάνωση, σε αρκετές περιοχές του νοτίου Λιβάνου στο εγγύς μέλλον, σε απάντηση στις απαγορευμένες προσπάθειές της να αποκαταστήσει τις δραστηριότητές της στην περιοχή», έγραψε σήμερα στα αραβικά ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, συνταγματάρχης Αβισάι Αντράι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

