Ισραήλ: Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι εξετάζει τον θάνατο Παλαιστίνιου εφήβου από πυρά στρατιωτών στη Δυτική Όχθη - Real.gr

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ερευνά περιστατικό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στο οποίο στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 16χρονο Παλαιστίνιο, που είπαν ότι είχε πετάξει τούβλο προς αυτούς, έπειτα από οπτικό υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο οποίο φαίνεται ο νεαρός να μην έκανε κάτι τέτοιο όταν πυροβολήθηκε.

Ερωτηθείς για το βίντεο, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε: «Παλαιστίνιος που θεωρήθηκε ύποπτος ότι πέταξε ένα τούβλο προς τις IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) πυροβολήθηκε. Το περιστατικό εξετάζεται».

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Ράγιαν Μοχάμαντ Αμπού Μουάλα πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε το Σάββατο στην Καμπατία, στη βόρεια Δυτική Όχθη, στη διάρκεια επιδρομής του ισραηλινού στρατού.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε το Σάββατο: «Στη διάρκεια επιχειρησιακής δράσης των IDF στην περιοχή της Καμπάτια, ένας τρομοκράτης πέταξε ένα τούβλο προς τους στρατιώτες, οι οποίοι ανταπάντησαν με πυρά και εξάλειψαν τον τρομοκράτη».

Σε οπτικό υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης φαίνονται δύο Ισραηλινοί στρατιώτες –ο ένας να έχει σκύψει και ο άλλος να στέκεται σε μια φωτισμένη γωνιά του δρόμου, μέσα στο σκοτάδι– ενώ ένας τρίτος στρατιώτης φάνηκε να έχει λάβει θέση σε παρακείμενο δρόμο που οδηγεί στην ίδια γωνία. Στη συνέχεια εμφανίζεται ένας άνθρωπος να περπατά στον δρόμο και καθώς φθάνει στη γωνία, πυροβολείται από τον στρατιώτη που είχε σκύψει και πέφτει προς τα πίσω, στο έδαφος. Στο βίντεο δεν φαίνεται να πετά κάποιο τούβλο ούτε να το κρατά στο χέρι του.

Το βίντεο ξεκινά έξι λεπτά πριν από τον πυροβολισμό. Φαίνονται άδειοι δρόμοι και στη συνέχεια ένα στρατιωτικό όχημα να περνάει ενώ ένα άτομο κοιτάζει από μια στέγη και ένα άλλο από ένα παράθυρο καθώς οι στρατιώτες φθάνουν στο σημείο.

Το πρόσωπο που πυροβολείται φαίνεται στο βίντεο τρία δευτερόλεπτα πριν από τον πυροβολισμό, και δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί τι κάνει ο άνθρωπος αυτός ή τι κρατάει πριν γίνει αντιληπτός.

Το οπτικό υλικό δόθηκε από τον ιδιοκτήτη της κάμερας ασφαλείας και η τοποθεσία και η ημερομηνία του εξακριβώθηκαν από το Reuters. Το περιστατικό δεν φαίνεται πολύ καθαρά λόγω της γωνίας λήψης και του χαμηλού φωτισμού.

Η μητέρα του Αμπού Μουάλα, η Ιμπτιχάλ, δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός είχε απομακρύνει το πτώμα του.

Το οπτικό υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης περίπου 22 λεπτά μετά τον πυροβολισμό φαίνεται να δείχνει να τοποθετείται το πτώμα του από τους στρατιώτες σε φορείο και να μεταφέρεται με στρατιωτικό όχημα περίπου 11 λεπτά αργότερα, δηλαδή 33 λεπτά μετά τον πυροβολισμό.

«Θα μπορούσαν να τον είχαν πυροβολήσει στο πόδι, ο γιος μου δεν τους πέταξε τίποτα», δήλωσε η Μουάλα. «Θέλω να θάψω τον γιο μου με αξιοπρέπεια», δήλωσε η ίδια.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Από τον Ιανουάριο, όταν το Ισραήλ άρχισε να κλιμακώνει τις επιδρομές στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, 53 Παλαιστίνιοι ανήλικοι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Το Ισραήλ λέει ότι οι επιδρομές έχουν στόχο την αντιμετώπιση Παλαιστίνιων μαχητών και την αποτροπή επιθέσεων κατά Ισραηλινών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ