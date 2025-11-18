Ισραήλ: Ο Νετανιάχου καταγγέλλει τη βία «μιας χούφτας εξτρεμιστών» στη Δ. Όχθη - «Δεν αντιπροσωπεύουν τους εποίκους» - Real.gr

Quantcast
02:00, 18/11/2025
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε απόψε τη βία μιας "χούφτας εξτρεμιστών" οι οποίοι, όπως είπε, δεν αντιπροσωπεύουν τους εποίκους που ζουν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έπειτα από άλλη μια επίθεση σε παλαιστινιακή κοινότητα.

Η επίθεση στο χωριό Τζαμπάα, κοντά στη Βηθλεέμ, καταδικάστηκε από τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ ως “ακόμη ένα βήμα κλιμάκωσης της βίας” που διαπράττεται από “βίαιους εγκληματίες (τους οποίους) είναι καιρός να αντιμετωπίσουμε με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα”. Ο επικεφαλής του αριστερού συνασπισμού “Οι Δημοκράτες”, ο Γιαΐρ Γκολάν, καταδίκασε μια “εβραϊκή τρομοκρατία εκτός ελέγχου”.

“Λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη τις βίαιες ταραχές που υποκινούνται από μια χούφτα εξτρεμιστές που δεν εκπροσωπούν τους εποίκους στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια (όπως αποκαλούν στο Ισραήλ τη Δυτική Όχθη) και οι οποίοι προσπαθούν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους”, δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση.

“Σκοπεύω να ασχοληθώ προσωπικά με αυτό το θέμα και να καλέσω τους αρμόδιους υπουργούς το συντομότερο δυνατό προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το σοβαρό φαινόμενο” δήλωσε, μετά την επίθεση στην Τζαμπάα, όπου ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι παρενέβη για να συλλάβει υπόπτους μετά τις πληροφορίες που έλαβε πληροφορίες για επιδρομή “αρκετών δεκάδων Ισραηλινών πολιτών που έβαλαν φωτιά και βανδάλισαν σπίτια και οχήματα”.

Η επίθεση σημειώθηκε αφότου εκατοντάδες αστυνομικοί και στρατιώτες χρησιμοποίησαν μπουλντόζες για να κατεδαφίσουν και να εκκενώσουν το φυλάκιο του εβραϊκού οικισμού Τζουρ Μισγάβι, στο συγκρότημα εβραϊκών οικισμών Γκους Ετζιόν, νοτίως της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με φωτογράφο του AFP.

Συγκρούσεις ξέσπασαν και οι στρατιώτες έριξαν καπνογόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Η επίθεση στο χωριό φαινόταν να είναι μια αντίδραση στη διάλυση, στη γύρω περιοχή, ενός φυλακίου εβραϊκού οικισμού από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.

