Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ζητεί προεδρική χάρη στη δίκη του για διαφθορά - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στον Χέρτσογκ αυτό τον μήνα, καλώντας τον να εξετάσει το ενδεχόμενο να απονείμει χάρη στον πρωθυπουργό, λέγοντας πως η υπόθεση εναντίον του συνιστά «πολιτική, αδικαιολόγητη δίωξη».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε σήμερα από τον πρόεδρο της χώρας να του απονείμει χάρη στην πολυετή δίκη του για διαφθορά, υποστηρίζοντας πως οι ποινικές διαδικασίες εμποδίζουν την ικανότητά του να κυβερνά και μια χάρη θα ήταν καλή για το Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου, ο μακροβιότερος πολιτικός στην πρωθυπουργία στην ιστορία της χώρας, αρνείται τις κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης. Οι δικηγόροι του ανέφεραν σε επιστολή που απηύθυναν προς το γραφείο του προέδρου ότι ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να πιστεύει πως οι δικαστικές διαδικασίες θα καταλήξουν στην πλήρη αθώωσή του.

«Οι δικηγόροι μου έστειλαν αίτημα για χάρη στον πρόεδρο της χώρας σήμερα. Περιμένω πως όποιος επιθυμεί το καλό της χώρας θα υποστηρίξει αυτό το βήμα», ανέφερε ο Νετανιάχου σε μια σύντομη δήλωση μέσω βίντεο που δημοσιοποίησε το κόμμα του, το Λικούντ.

Ούτε ο πρωθυπουργός, που δικάζεται εδώ και πέντε χρόνια, ούτε οι δικηγόροι του έκαναν οποιαδήποτε παραδοχή ενοχής.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ δήλωσε πως ο Νετανιάχου δεν θα πρέπει να λάβει χάρη χωρίς να παραδεχθεί ενοχή, να εκφράσει μεταμέλεια, και να αποσυρθεί αμέσως από την πολιτική ζωή.

Η χάρη απονέμεται κατά κανόνα στο Ισραήλ μόνο αφού έχουν ολοκληρωθεί οι δικαστικές διαδικασίες και ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί. Οι δικηγόροι του Νετανιάχου υποστήριξαν πως ο πρόεδρος μπορεί να παρέμβει όταν διακυβεύεται το δημόσιο συμφέρον, όπως σε αυτή την περίπτωση, με στόχο να θεραπευθούν οι διαιρέσεις και να ενισχυθεί η εθνική ενότητα.

Το γραφείο του προέδρου Ισαάκ Χέρτσογκ χαρακτήρισε το αίτημα «ασυνήθιστο» με «σημαντικές επιπτώσεις». Ο πρόεδρος «θα εξετάσει υπεύθυνα και σοβαρά το αίτημα» αφού λάβει τις σχετικές απόψεις, ανέφερε το γραφείο του.

Το γραφείο του Χέρτσογκ δήλωσε πως το αίτημα θα προωθηθεί στο αρμόδιο τμήμα του υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως είναι η συνήθης πρακτική, προκειμένου να συγκεντρωθούν απόψεις, οι οποίες θα υποβληθούν στον νομικό σύμβουλο του προέδρου, που θα διατυπώσει σύσταση για τον πρόεδρο.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης του Ισραήλ Γιαρίβ Λέβιν είναι μέλος του κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου και στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού.

Στην επιστολή, οι δικηγόροι του Νετανιάχου διατείνονται πως οι ποινικές διαδικασίες σε βάρος του έχουν βαθύνει τις κοινωνικές διαιρέσεις και πως ο τερματισμός της δίκης είναι απαραίτητος για την εθνική συμφιλίωση. Γράφουν επίσης πως οι όλο και συχνότερες ακροάσεις στο δικαστήριο είναι ένα βάρος ενόσω ο πρωθυπουργός προσπαθεί να ασκήσει τα καθήκοντά του στη διακυβέρνηση.

«Απαιτείται από εμένα να καταθέτω τρεις φορές την εβδομάδα… Αυτή είναι μια αδύνατη απαίτηση που δεν ζητείται από κανέναν άλλο πολίτη», ανέφερε ο Νετανιάχου στη δήλωση μέσω βίντεο, τονίζοντας ότι έχει λάβει την εμπιστοσύνη του κόσμου με το να έχει κερδίσει κατ΄επανάληψη τις εκλογές.

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε βάρος του Νετανιάχου το 2019 σε τρεις ξεχωριστές αλλά συνδεόμενες μεταξύ τους υποθέσεις που επικεντρώνονται γύρω από κατηγορίες ότι έκανε χάρες σε γνωστούς επιχειρηματίες με αντάλλαγμα δώρα και ευνοιϊκή κάλυψη στα ΜΜΕ.

Ο πρωθυπουργός έχει αρνηθεί κατ’ επανάληψη ότι έκανε κάτι επιλήψιμο.

Σύμμαχοί του στον κυβερνητικό συνασπισμό εξέδωσαν δηλώσεις υποστηρίζοντας το αίτημα του Νετανιάχου να του δοθεί χάρη, περιλαμβανομένου του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ.

Ο αντιπολιτευόμενος πολιτικός Γιαΐρ Γκολάν, πρώην αναπληρωτής αρχηγός του στρατού, κάλεσε τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί, απευθύνοντας έκκληση στον πρόεδρο να μην του απονείμει χάρη.

Ο Νετανιάχου εξελέγη για πρώτη φορά πρωθυπουργός το 1996. Από τότε έχει υπηρετήσει στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση και επέστρεψε στην πρωθυπουργία έπειτα από εκλογές το 2002.

Οι επόμενες εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν μέχρι τον Οκτώβριο του 2026 και πολλές δημοσκοπήσεις δείχνουν οτι ο συνασπισμός του, ο πιο ακροδεξιός στην ιστορία του Ισραήλ, θα δυσκολευθεί να κερδίσει αρκετές έδρες προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση.

Καθ΄όλη τη σταδιοδρομία του ο Νετανιάχου, μία από τις πιο πολωτικές πολιτικές προσωπικότητες στη χώρα, έχει καλλιεργήσει τη φήμη ότι προτεραιοποιεί θέματα ασφάλειας και οικονομίας, αλλά έχει επίσης ακολουθηθεί από κατηγορίες για διαφθορά. Ήταν πρωθυπουργός στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε την επίθεσή της στο Ισραήλ, που θεωρείται ευρέως ως το πιο τραυματικό γεγονός στην ιστορία της χώρας και η φονικότερη επίθεση σε Εβραίους μετά το Ολοκαύτωμα.

Από τότε, έχει επιβλέψει τον καταστροφικό πόλεμο στην Γάζα, που έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους και έχει ισοπεδώσει το μεγαλύτερο μέρος του θύλακα, προκαλώντας ευρείες διεθνείς επικρίσεις και καταδίκη. Το Ισραήλ έχει αποδυναμώσει σημαντικά τη Χαμάς και επίσης την οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου και φέτος εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Ιράν που κατέστρεψαν κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.