Ισραήλ: Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου «δεν θα επιτρέψει την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους» - Real.gr
Ισραήλ: Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου «δεν θα επιτρέψει την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

22:45, 27/01/2026
Ισραήλ: Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου «δεν θα επιτρέψει την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Σύνοψη από το

  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «δεν θα επιτρέψει την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους» ούτε στη Γάζα. Επιβεβαίωσε ότι η χώρα του θα διατηρήσει τον έλεγχο ασφαλείας «από τον Ιορδάνη μέχρι τη θάλασσα».
  • Σε συνέντευξη Τύπου, ο Νετανιάχου θριαμβολόγησε επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους», επιμένοντας ότι «σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε».
  • Στη Γάζα, το Ισραήλ επικεντρώνεται πλέον σε δύο αποστολές, «τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση» του θύλακα, μετά τον εντοπισμό της σορού του τελευταίου ομήρου.

Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους και, ασφαλώς όχι στη Γάζα, δήλωσε απόψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα διατηρήσει τον έλεγχο στον τομέα της ασφάλειας σε όλη τη ζώνη, από τον ποταμό Ιορδάνη μέχρι τη Μεσόγειο.

«Ακούω να λένε ότι θα εγκρίνω τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους στη Γάζα. Αυτό δεν συνέβη και δεν θα συμβεί», είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, θριαμβολογώντας επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους».

«Σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε», επέμεινε. Το Ισραήλ, είπε, θα έχει τον έλεγχο ασφαλείας σε μια έκταση «από τον Ιορδάνη μέχρι τη (Μεσόγειο) θάλασσα», δηλαδή στο έδαφός του και σε όλα τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Στη Γάζα, το Ισραήλ επικεντρώνεται πλέον σε δύο αποστολές, «τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση» του θύλακα, αφού εντοπίστηκε η σορός και του τελευταίου από τους ομήρους που είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Όπως είπα και στον πρόεδρο» των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπό την πίεση του οποίου επιτεύχθηκε η κατάπαυση του πυρός στον θύλακα, «δεν υπάρχει παρά μόνο μία εναλλακτική, είτε με τον εύκολο, είτε με τον δύσκολο τρόπο. Όμως σε κάθε περίπτωση, θα τα καταφέρουμε», πρόσθεσε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

