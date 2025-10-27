Quantcast
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε ένα φέρετρο με τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα - Real.gr
real player

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε ένα φέρετρο με τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα

23:13, 27/10/2025
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε ένα φέρετρο με τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα

epa12485479 Covered remains and bodies of unidentified Palestinians, returned by Israel, are prepared for a mass funeral outside Nasser Hospital in Khan Yunis, southern Gaza Strip, 27 October 2025. Over the past two weeks, close to 200 bodies have been returned to Gaza by Israeli authorities, in exchange for the bodies of 13 Israeli hostages, under the terms of Donald Trump's ceasefire deal. EPA/HAITHAM IMAD

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε ένα φέρετρο με τα λείψανα ενός ομήρου ο οποίος κρατείτο στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας που προβλέπει την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών.

“Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε ο Ερυθρός Σταυρός, το φέρετρο ενός νεκρού ομήρου παραδόθηκε σε αυτόν και βρίσκεται καθ’ οδόν για να παραδοθεί στον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας”, δήλωσε ο στρατός.

Καλά ενημερωμένη πηγή της Χαμάς επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την πληροφορία αυτή. Η σορός ενός Ισραηλινού ομήρου “που βρέθηκε σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό”, δήλωσε η πηγή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved