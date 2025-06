Ισραήλ: Ο στρατός έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής μηχανών φυγοκέντρησης και όπλων στο Ιράν - Real.gr

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής μηχανών φυγοκέντρησης ουρανίου και εργοστάσια όπλων στο Ιράν, κατά την έκτη ημέρα της χωρίς προηγούμενο επίθεσής του εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τα πλήγματα αυτά, που πραγματοποιήθηκαν από «περισσότερα από 50 αεροπλάνα», είχαν στόχο «μια εγκατάσταση παραγωγής μηχανών φυγοκέντρησης στην Τεχεράνη» καθώς και «εγκαταστάσεις κατασκευής όπλων (…) ιδιαίτερα εγκαταστάσεις παραγωγής πρώτων υλών και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση πυραύλων εδάφους-εδάφους», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

⭕️ The IDF struck a centrifuge production site and multiple weapon manufacturing facilities in the Tehran area, key elements of Iran’s nuclear weapons and missile programs.

Over 50 IAF fighter jets targeted:

– A facility for producing centrifuges used to enrich uranium beyond… pic.twitter.com/YXMiKAJWVz

