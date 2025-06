Iσραήλ: Ο στρατός προσπαθεί να αναχαιτίσει περίπου 100 drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν - Real.gr

Οι ισραηλινές δυνάμεις προσπαθούν να «αναχαιτίσουν» περίπου 100 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπολύθηκαν από το Ιράν ως απάντηση στην ισραηλινή νυκτερινή επίθεση εναντίον του εδάφους του, δήλωσε σήμερα το πρωί ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

«Το Ιράν εξαπέλυσε περίπου 100 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προς την κατεύθυνση του ισραηλινού εδάφους, τα οποία προσπαθούμε να αναχαιτίσουμε», δήλωσε ο ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν από την τηλεόραση γύρω στις 08:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

⚡️BREAKING

Hundreds of drones are heading towards Israel pic.twitter.com/gstYBp1H5k

— Iran Observer (@IranObserver0) June 13, 2025