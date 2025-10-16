Ισραήλ: Ο υπ. Άμυνας έθεσε τον ισραηλινό στρατό σε ετοιμότητα για αναζοπύρωση του πολέμου - Real.gr

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έδωσε σήμερα εντολή στην ηγεσία των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) να προετοιμάσει ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο» δράσης με στόχο την ήττα της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας.

Ο Κατς είχε νωρίτερα σύσκεψη με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου, τον στρατηγό Εγιάλ Ζαμίρ και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, ο Κατς έδωσε εντολή για την «προετοιμασία σχεδίου με στόχο την ολοκληρωτική ήττα της Χαμάς στη Γάζα, εφόσον αρνηθεί να εφαρμόσει το σχέδιο (του προέδρου των ΗΠΑ) Τραμπ και κριθεί απαραίτητη η επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων».