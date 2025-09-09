Ισραήλ: Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Γκβιρ απέρριψε διαταγή της δικαιοσύνης να τρέφονται καλύτερα οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι - Real.gr

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, κατέστησε σαφές χθες Δευτέρα πως δεν θα εφαρμόσει απόφαση του κορυφαίου δικαστικού θεσμού της χώρας που διατάσσει να τρέφονται καλύτερα οι παλαιστίνιοι κρατούμενοι στη χώρα.

Ο κ. Μπεν Γκβιρ εκφράστηκε έχοντας πλάι του τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον τόπο επίθεσης που διαπράχτηκε από δυο Παλαιστίνιους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ χθες το πρωί, με απολογισμό έξι νεκρούς Ισραηλινούς. Οι δυο δράστες επίσης σκοτώθηκαν.

«Δεν θα κάνουμε ευκολότερη τη ζωή των εχθρών μας», πλειοδότησε ο κ. Νετανιάχου, διατεινόμενος ότι οι δικαστικές αποφάσεις αποτελούν «επίσης μέρος αυτού του πολέμου».

Κατόπιν προσφυγής δυο ισραηλινών οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η υπηρεσία φυλακών δεν παρέχει στους κρατούμενους διατροφή συμμορφούμενη προς «τις ελάχιστες συνθήκες ζωής που προβλέπονται από τον νόμο».

Τόνισε πως δεν υπάρχει καμιά απόδειξη ότι η μείωση των μερίδων των γευμάτων που παρέχονται έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα και υπογράμμισε ότι οι μαρτυρίες των ομήρων της Χαμάς που αφέθηκαν ελεύθεροι στη Λωρίδα της Γάζας υποδεικνύει πως η μεταχείριση των παλαιστινίων κρατούμενων ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στις συνθήκες κράτησης αυτών που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακο.

«Μέτρο μιας κοινωνίας είναι, μεταξύ άλλων, το πώς μεταχειρίζεται τους φυλακισμένους της», τόνισε το δικαστήριο.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο χαλαρώνει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες κράτησης των τρομοκρατών και των δολοφόνων», αντέτεινε σε αγανακτισμένο τόνο ο κ. Μπεν Γκβιρ, καθ’ ύλην αρμόδιος για το σύστημα φυλακών.

«Δεν θα γίνει αυτό, όχι στη δική μας σκοπιά. Οι συνθήκες κράτησης θα παραμείνουν αμετάβλητες. Αυτό ενισχύει την αποτροπή», υποστήριξε.

«Αφότου ανέλαβα τα καθήκοντά μου του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, ένας από τους κυριότερους σκοπούς που όρισα στον εαυτό μου ήταν να χειροτερέψουν οι συνθήκες κράτησης των τρομοκρατών», τόνιζε ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ μέσω X τον Ιούλιο, αντίθετα προς όσα του είχε εισηγηθεί η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας Σιν Μπετ, όπως αναγνώριζε.

Αλλά και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λεβίν είχε ήδη καταφερθεί εναντίον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

«Ενώ οι όμηροι λιμοκτονούν στις υπόγειες σήραγγες, δυο δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου απαιτούν το φαγητό που δίνεται στους χειρότερους τρομοκράτες να βελτιωθεί», εξεμάνη ο υπουργός μέσω Telegram προχθές Κυριακή.