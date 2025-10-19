Ισραήλ: Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ταυτοποίησαν τη σορό ομήρου που παραδόθηκε χθες από τη Χαμάς - Real.gr

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι ταυτοποίησαν τη σορό του Ρόνεν Ένγκελ, του ενός εκ των δύο θανόντων ομήρων, οι σοροί των οποίων παραδόθηκαν χθες, Σάββατο, από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι «ενημέρωσε την οικογένεια του ομήρου Ρόνεν Ένγκελ» για την επιστροφή της σορού του στο Ισραήλ, πληροφορία που επιβεβαιώθηκε σε ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στην ανακοίνωση αυτή, το Ισραήλ δηλώνει ξανά ότι δεν θα κάνει «κανέναν συμβιβασμό» και ότι δεν θα φεισθεί προσπαθειών έως ότου όλοι οι θανόντες όμηροι που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας επαναπατριστούν.

Ο 54χρονος Ρόνεν Ένγκελ, κάτοικος του κιμπούτς Νιρ Οζ, στο νότιο Ισραήλ, είχε απαχθεί από το σπίτι του και σκοτωθεί στις 7 Οκτωβρίου του 2023 κατά την επίθεση άνευ προηγουμένου μαχητών της Χαμάς στο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και το πτώμα του είχε μεταφερθεί στον παλαιστινιακό θύλακα. Ο θάνατός του είχε ανακοινωθεί από το Ισραήλ την 1η Δεκεμβρίου του 2023.

Η σύζυγός του Καρίνα και οι δύο κόρες τους Γιουβάλ και Μίκα είχαν επίσης απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου του 2023, αλλά είχαν αφεθεί ελεύθερες κατά την πρώτη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε συναφθεί με τη Χαμάς τον Νοέμβριο του 2023, ύστερα από 52 ημέρες που κρατούνταν.

Δύο σοροί, η μία εκ των οποίων του Ρόνεν Ένγκελ, παραδόθηκαν από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας χθες το βράδυ στη Γάζα, προτού μεταφερθούν σε ιατροδικαστικό κέντρο για να ταυτοποιηθούν.

Σήμερα το πρωί οι ισραηλινές αρχές δεν είχαν ακόμη ανακοινώσει την ταυτοποίηση της άλλης σορού που παραδόθηκε χθες.

Βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου ύστερα από δύο χρόνια πολέμου που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στη Λωρίδα της Γάζας, η Χαμάς όφειλε να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, που εξακολουθούσε να κρατάει, το αργότερο ως τις 13 Οκτωβρίου.

Το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα απελευθέρωσε εγκαίρως τους 20 τελευταίους εν ζωή ομήρους που κρατούσε, αλλά μέχρι στιγμής έχει παραδώσει μόνον 12 από τις 28 σορούς θανόντων ομήρων που βρίσκονταν υπό την κατοχή της.

