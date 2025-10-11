Ισραήλ: Οι Αρχές συγκέντρωσαν τους κρατούμενους που θα αποφυλακιστούν με αντάλλαγμα ομήρους στη Γάζα - Real.gr

Οι ισραηλινές αρχές συγκέντρωσαν σε δύο φυλακές τους κρατούμενους που αναμένεται να αποφυλακιστούν με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα, η οποία προβλέπεται στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός που διαπραγματεύτηκαν με τη Χαμάς υπό την αιγίδα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα η διεύθυνση των σωφρονιστικών υπηρεσιών.

Οι «κρατούμενοι που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια μεταφέρθηκαν προς τα κέντρα απέλασης των φυλακών του Οφέρ (στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη) και του Κτζιοτ (νότιο Ισραήλ), εν αναμονή των οδηγιών από τις πολιτικές αρχές και τη συνέχιση των επιχειρήσεων που θα επιτρέψουν την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ», γράφει η σωφρονιστική διοίκηση σε ένα δελτίο Τύπου.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι 48 όμηροι ή σοροί ομήρων που βρίσκονται στη Γάζα πρέπει να επιστρέψουν στο Ισραήλ έως τη Δευτέρα, στις 12.00 το μεσημέρι τοπική ώρα. Ως αντάλλαγμα, το Ισραήλ πρέπει να αποφυλακίσει 250 «κρατουμένους για λόγους ασφαλείας», εκ των οποίων καταδικασθέντες για φονικές επιθέσεις κατά της χώρας και 1.700 Παλαιστινίους που είχαν συλληφθεί από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.