Ισραήλ: Οι οικογένειες των ομήρων ζητούν από τον Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία με τη Χαμάς - Real.gr

Ισραήλ: Οι οικογένειες των ομήρων ζητούν από τον Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία με τη Χαμάς
14:15, 04/09/2025
Οι συγγενείς των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα απηύθυναν νέα έκκληση προς την ισραηλινή κυβέρνηση να συνάψει μια συμφωνία για την επιστροφή τους, αφού η παλαιστινιακή Χαμάς συμφώνησε να συναφθεί μια συνολική συμφωνία για κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων.

«Έπειτα από 700 ημέρες, ακούμε επιτέλους τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χαμάς ότι επιθυμούν να καταλήξουν σε μια συνολική συμφωνία για την επιστροφή όλων των ομήρων – των ζώντων για αποκατάσταση και των νεκρών για να κηδευτούν», ανέφερε σε σημερινή ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο X το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.

«Καλούμε τον πρωθυπουργό (Μπενιαμίν) Νετανιάχου, την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τους μεσολαβητές να συγκαλέσουν αμέσως τις διαπραγματευτικές ομάδες και να τις βάλουν να καθίσουν γύρω από το τραπέζι της διαπραγμάτευσης μέχρι να επιτευχθεί μια συμφωνία», αναφέρεται στην ανάρτηση των οικογενειών.

Οι συγγενείς των 48 ομήρων, που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς και άλλους μαχητές, λένε πως «εξαντλείται ο χρόνος» για να επιστρέψουν οι άνθρωποί τους στο Ισραήλ. Είκοσι από τους ομήρους αυτούς πιστεύεται πως εξακολουθούν να είναι ζωντανοί.

Οι οικογένειές τους κάλεσαν τους Ισραηλινούς «να βγουν στους δρόμους, να σταθούν στο πλευρό μας και να φωνάξουν για την επιστροφή όλων τον ομήρων και για τον τερματισμό του πολέμου».

