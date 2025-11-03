Quantcast
Ισραήλ: Οι σοροί που παραδόθηκαν χθες από τη Χαμάς ταυτοποιήθηκαν ότι ανήκουν σε τρεις ομήρους - Real.gr
real player

Ισραήλ: Οι σοροί που παραδόθηκαν χθες από τη Χαμάς ταυτοποιήθηκαν ότι ανήκουν σε τρεις ομήρους

10:30, 03/11/2025
Ισραήλ: Οι σοροί που παραδόθηκαν χθες από τη Χαμάς ταυτοποιήθηκαν ότι ανήκουν σε τρεις ομήρους

Οι σοροί που παραδόθηκαν από τη Χαμάς χθες Κυριακή ταυτοποιήθηκαν ότι ανήκουν σε τρεις Ισραηλινούς στρατιώτες που απήχθησαν από την παλαιστινιακή οργάνωση κατά την επίθεσή της εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής», ο ισραηλινός στρατός «ενημέρωσε τις οικογένειες των ομήρων που έπεσαν στη μάχη (…) ότι οι συγγενείς τους επαναπατρίστηκαν στο Ισραήλ και ταυτοποιήθηκαν», επεσήμανε στην ανακοίνωσή του το γραφείο του Νετανιάχου.

Τα λείψανα ανήκουν στον Αμερικανοϊσραηλινό λοχαγό Ομέρ Νεούτρα, 21 ετών, τον δεκανέα Οζ Ντανιέλ, 19 ετών, και τον συνταγματάρχη Ασάφ Χαμαμί, 40 ετών, τον πλέον υψηλόβαθμο αξιωματικό του ισραηλινού στρατού που έπεσε στα χέρια της Χαμάς.

Από τους 28 νεκρούς ομήρους που κρατούσε η παλαιστινιακή οργάνωση στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι στιγμής έχει επιστρέψει στο Ισραήλ τις σορούς 20.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Βορίζια: Πεδίο μάχης με «γαζωμένα» αυτοκίνητα και κτίρια από τις σφαίρες - Συναγερμός στις Αρχές για την κηδεία του 39χρονου

Βορίζια: Πεδίο μάχης με «γαζωμένα» αυτοκίνητα και κτίρια από τις σφαίρες - Συναγερμός στις Αρχές για την κηδεία του 39χρονου

13:38 03/11
Στη λίστα κορυφαίων επιστημόνων του Stanford διακρίθηκαν 244 μέλη του ΑΠΘ

Στη λίστα κορυφαίων επιστημόνων του Stanford διακρίθηκαν 244 μέλη του ΑΠΘ

13:32 03/11
Σουδάν: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν πόλεις και χωριά λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων

Σουδάν: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν πόλεις και χωριά λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων

13:30 03/11
Καλαμάτα: «Ήταν μια κακή στιγμή» - Τι λέει ο γιος του 76χρονου για το περιστατικό με το ροτβάιλερ

Καλαμάτα: «Ήταν μια κακή στιγμή» - Τι λέει ο γιος του 76χρονου για το περιστατικό με το ροτβάιλερ

13:29 03/11
Π. Μαρινάκης: Οι επενδύσεις που σχεδιάζουμε θα εξασφαλίσουν ότι πάντα η Ελλάδα θα έχει το καλύτερο και φθηνότερο νερό

Π. Μαρινάκης: Οι επενδύσεις που σχεδιάζουμε θα εξασφαλίσουν ότι πάντα η Ελλάδα θα έχει το καλύτερο και φθηνότερο νερό

13:22 03/11
Britney Spears: Διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram μετά τις ανησυχητικές αναρτήσεις

Britney Spears: Διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram μετά τις ανησυχητικές αναρτήσεις

13:15 03/11
Μητέρα Άλκη Καμπανού: «Τα ισόβια τα πήρα εγώ, οι άλλες μάνες είδαν τα παιδιά τους»

Μητέρα Άλκη Καμπανού: «Τα ισόβια τα πήρα εγώ, οι άλλες μάνες είδαν τα παιδιά τους»

13:13 03/11
Δίκη για υποκλοπές: «Το άνοιξα χωρίς υποψία...» - Τι κατέθεσε υπάλληλος του υπ. Προστασίας του Πολίτη

Δίκη για υποκλοπές: «Το άνοιξα χωρίς υποψία...» - Τι κατέθεσε υπάλληλος του υπ. Προστασίας του Πολίτη

13:07 03/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved