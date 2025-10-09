Ισραήλ: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας - Real.gr

Επίκειται η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για την επικύρωση της συμφωνίας με τη Χαμάς.

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ αναμένεται να ξεκινήσει τη συνεδρίασή του κατά την οποία θα εγκρίνει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία υπέγραψε το πρωί η χώρα με την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης είπε νωρίτερα ότι η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Στη συνέχεια, θα πρέπει να απελευθερωθούν, εντός 72 ωρών, οι όμηροι που κρατούνται ακόμη στη Γάζα.

Η συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας της κυβέρνησης, που προηγήθηκε, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ