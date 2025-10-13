Ισραήλ: Όμηρος μιλάει τηλεφωνικά με την οικογένειά του, λίγο πριν απελευθερωθεί - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στην απελευθέρωση των πρώτων 7 ομήρων, από τους συνολικά 20 που θα επιστρέψουν σήμερα στα σπίτια τους, προχώρησε το πρωί η Χαμάς, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας και ανταλλαγής με το Ισραήλ.

Λίγο πριν την ανταλλαγή, οι μαχητές της Χαμάς έδωσαν στους ομήρους Ματάν Ζανγκάουκερ, Άριελ και Ντέιβιντ Κούνιο, και Νίμροντ Κοέν τα τηλέφωνά τους για να πραγματοποιήσουν βιντεοκλήσεις στις οικογένειές τους.

Σε μια συγκινητική στιγμή, ο όμηρος Ματάν Ζανγκάουκερ μπόρεσε να συνομιλήσει με τη μητέρα του και τη φίλη του για πρώτη φορά από την απαγωγή του, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Matan Zangauker speaks with family for first time in over two years In an emotional moment, hostage Matan Zangauker was able to speak with his mother and girlfriend for the first time since his abduction on October 7. pic.twitter.com/F83RculiIq — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 13, 2025

«Θα γυρίσετε σπίτι — όλοι θα γυρίσετε σπίτι», του λέει δακρυσμένη. «Δεν υπάρχει πια πόλεμος», προσθέτει.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν επίσης φωτογραφίες που δείχνουν άλλους αιχμαλώτους, συμπεριλαμβανομένων των αδελφών Νταβίντ και Άριελ Κούνιο και του Νιμρόντ Κοέν, σε βιντεοκλήσεις με μέλη της οικογένειάς τους.

Η μητέρα Σίλβια Κούνιο είπε ότι κατάφερε να κάνει μια σύντομη βιντεοκλήση με τα παιδιά της.

«Δεν μπορούσα να ακούσω τίποτα, αλλά τα είδα, και αυτό είναι αρκετό», είπε με δάκρυα στα μάτια στο Κανάλι 12. «Είναι καλά», προσέθεσε.

Ο Γιοτάμ Κοέν είπε στον αδελφό του Νιμρόντ ότι είναι «όμορφος όπως πάντα, και εκείνος απάντησε ότι είναι καλά, μας αγαπάει και απλά θέλει να μας δει. Και θα τον αγκαλιάσουμε σε λίγο».

Η Σίλβια Κοέν φέρεται να μην απάντησε στο τηλέφωνο επειδή δεν αναγνώρισε τον αριθμό.

The Palestinian resistance allowed the remaining Israeli captives still held in Gaza to contact their families just hours before their scheduled release under the first phase of the ceasefire agreement on Monday.https://t.co/3LEtSYdrXB — Quds News Network (@QudsNen) October 13, 2025

Με πληροφορίες από Times of Israel