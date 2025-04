Ισραήλ: Παραδέχεται πως άρματα μάχης σκότωσαν σε βομβαρδισμό τους έναν Βούλγαρο υπήκοο, εργαζόμενο του ΟΗΕ - Real.gr

Το βουλγαρικό υπουργείο Εξωτερικών «ζήτησε σθεναρά να μην επαναληφθούν ποτέ τέτοιες τραγωδίες».

Ένας Βούλγαρος υπήκοος, που εργαζόταν για τα Ηνωμένα Έθνη και που έχασε τη ζωή του τον Μάρτιο στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώθηκε από τα πυρά ισραηλινών αρμάτων μάχης, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός, με βάση τα προκαταρκτικά ευρήματα εσωτερικής έρευνας.

Η Σόφια ανακοίνωσε ότι «έλαβε επίσημη συγγνώμη από το Ισραήλ» για τον θάνατο αυτού του Βούλγαρου υπηκόου. Το βουλγαρικό υπουργείο Εξωτερικών «ζήτησε σθεναρά να μην επαναληφθούν ποτέ τέτοιες τραγωδίες» και η προστασία των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα πρέπει «να είναι απόλυτη προτεραιότητα».

Στις 19 Μαρτίου, τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν τον θάνατο ενός Βούλγαρου εργαζομένου σε έκρηξη σε κτίριο του Γραφείου του ΟΗΕ για υπηρεσίες υποστήριξης προγραμμάτων (UNOPS) στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ, στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας. Άλλοι έξι εργαζόμενοι (από τη Γαλλία, τη Μολδαβία, τη Βόρεια Μακεδονία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ένας Παλαιστίνιος) τραυματίστηκαν σοβαρά.

Eyewitnesses say an Israeli strike on a UN guesthouse in Deir el-Balah killed a Bulgarian aid worker and injured five others. The military confirmed knowing the facility’s location but denied targeting the residence. pic.twitter.com/pAfjAxfImA

— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 19, 2025