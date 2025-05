Ισραήλ: Προειδοποιητικά πυρά του IDF κατά τη διάρκεια επίσκεψης ξένων διπλωματών στη Δυτική Όχθη - Real.gr

Πυρά του ισραηλινού στρατού κατά τη διάρκεια επίσκεψης ξένων διπλωματών στη Δυτική Όχθη. Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, τα στρατεύματα των IDF έριξαν προειδοποιητικές βολές στον αέρα καθώς μια ομάδα ξένων διπλωματών πραγματοποιούσε περιοδεία στην πόλη Τζενίν της Δυτικής Όχθης.

Βίντεο από το περιστατικό, που δημοσιεύτηκαν από το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής, δείχνουν δεκάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και φωτογράφους, κοντά σε σημείο ελέγχου του στρατού στην Τζενίν.

Οι στρατιώτες φαίνονται να ανοίγουν πυρ στον αέρα μέσα από τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν και η ομάδα φεύγει πίσω στα αυτοκίνητά της.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ενώ ο ισραηλινός στρατός δεν έχουν ακόμη σχολιάσει το περιστατικό.

Israeli soldiers opened fire at a delegation of foreign diplomats, including around 30 ambassadors and consuls, who were visiting the Jenin area. https://t.co/CDe96brrKo pic.twitter.com/rr8zNbknG3

— Clash Report (@clashreport) May 21, 2025