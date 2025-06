Ιράν: Πάνω από 450 νεκροί από την Παρασκευή - Πλήγμα της Τεχράνης σε κτίριο της Μοσάντ - Real.gr

Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Σειρήνες ήχησαν σε κεντρικές και βόρειες περιοχές του Ισραήλ, καθώς και σε κάποιες περιοχές του νότου, μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν. Παράλληλα και το Ιράν έχει δεχθεί επιθέσεις, κυρίως σε περιοχές με πυρηνικές εγκαταστάσεις, όπως η επαρχία Ισφαχάν, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην πόλη Ταμπρίζ. Η διεθνής κοινότητα ανησυχεί για την κλιμάκωση, με την ΕΕ να καλεί το Ιράν σε διάλογο και την Κίνα να κατηγορεί τον Τραμπ ότι «ρίχνει λάδι στη φωτιά».

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Human Rights Activists στο Ιράν (HRANA) έδωσε νεότερα στοιχεία για τα θύματα στη χώρα από την έναρξη των ισραηλινών βομβαρδισμών, σύμφωνα με το BBC. Σύμφωνα με την HRANA, 224 πολίτες έχουν σκοτωθεί και 188 έχουν τραυματιστεί. Επιπλέον 109 στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και 123 έχουν τραυματιστεί, αναφέρεται στην έκθεση.

Υπάρχουν επίσης 119 νεκροί και 335 τραυματίες που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Έτσι, ο συνολικός απολογισμός της HRANA ανέρχεται σε 452 νεκρούς και 646 τραυματίες. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης παραμένουν σιωπηλά σχετικά με τον αριθμό των νεκρών μέχρι στιγμής, δημοσιεύοντας ελάχιστους αριθμούς από την κυβέρνηση.

