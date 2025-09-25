Quantcast
Ισραήλ: Στην πορεία για τις ΗΠΑ το αεροσκάφος που μετέφερε τον Νετανιάχου παρέκαμψε τον εναέριο χώρο της Γαλλίας - Real.gr
real player

Ισραήλ: Στην πορεία για τις ΗΠΑ το αεροσκάφος που μετέφερε τον Νετανιάχου παρέκαμψε τον εναέριο χώρο της Γαλλίας

20:30, 25/09/2025
Ισραήλ: Στην πορεία για τις ΗΠΑ το αεροσκάφος που μετέφερε τον Νετανιάχου παρέκαμψε τον εναέριο χώρο της Γαλλίας

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η παράκαμψη αυτή είχε σκοπό να αποφύγει χώρες που έχουν υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης, που δυνητικά θα μπορούσαν να εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) σε περίπτωση έκτακτης προσγείωσης.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τη Νέα Υόρκη για να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ακολούθησε μια ασυνήθιστη διαδρομή πτήσης, παρακάμπτοντας τον εναέριο χώρο πολλών χωρών της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης

Η Γαλλία είχε εγκρίνει ισραηλινό αίτημα να χρησιμοποιήσει τον γαλλικό εναέριο χώρο, επιβεβαίωσε μια γαλλική διπλωματική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, αλλά δημόσια δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων έδειξαν ότι το αεροπλάνο του πρωθυπουργού επέλεξε μια εναλλακτική, πιο νότια διαδρομή.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το αεροπλάνο πέταξε πάνω από την Ελλάδα και την Ιταλία πριν στρίψει απότομα νότια μέσω του Πορθμού του Γιβραλτάρ και στη συνέχεια προς τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Προσθέτει επίσης, ότι ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η παράκαμψη αυτή είχε σκοπό να αποφύγει χώρες που έχουν υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης, που δυνητικά θα μπορούσαν να εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) σε περίπτωση έκτακτης προσγείωσης.

Τον Νοέμβριο του 2024, το ΔΠΔ εξέδωσε εντάλματα σύλληψης εις βάρος του Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ισπανία ανακοίνωσε ότι θα υποστηρίξει την έρευνα του ΔΠΔ και ότι έχει συστήσει μια ομάδα για να εξετάσει φερόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λωρίδα της Γάζα, στο πλαίσιο της αυξημένης πίεσης που δέχεται το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου εκεί.

Η ομιλία Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή. Αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Νομίζω ότι θα κατάφέρει να αγοράσει αυτά που θέλει» - Η ατζέντα της συζήτησης Τραμπ - Ερντογάν και οι διαφορές Αθήνας - Άγκυρας - ΒΙΝΤΕΟ

«Νομίζω ότι θα κατάφέρει να αγοράσει αυτά που θέλει» - Η ατζέντα της συζήτησης Τραμπ - Ερντογάν και οι διαφορές Αθήνας - Άγκυρας - ΒΙΝΤΕΟ

18:14 25/09
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Μπαμπασίδης: Κρυμμένα σε ντουλάπα του ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία για παράνομες ενισχύσεις - Η ντουλάπα άνοιξε με αλυσοπρίονα

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Μπαμπασίδης: Κρυμμένα σε ντουλάπα του ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία για παράνομες ενισχύσεις - Η ντουλάπα άνοιξε με αλυσοπρίονα

16:37 25/09
Τραγωδία στα Τέμπη: Νέα στοιχεία προσκόμισαν γονείς θύματος - Δείχνουν Τριαντόπουλο

Τραγωδία στα Τέμπη: Νέα στοιχεία προσκόμισαν γονείς θύματος - Δείχνουν Τριαντόπουλο

16:00 25/09
Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

11:06 25/09
Ηράκλειο: Αιματηρό επεισόδιο σε περιοχή της Μεσαράς - Στο νοσοκομείο τραυματισμένα δύο αδέλφια

Ηράκλειο: Αιματηρό επεισόδιο σε περιοχή της Μεσαράς - Στο νοσοκομείο τραυματισμένα δύο αδέλφια

20:56 25/09
Έχασε τη ζωή του 4χρονο αγοράκι στην Κίσσαμο Χανίων όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Έχασε τη ζωή του 4χρονο αγοράκι στην Κίσσαμο Χανίων όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

22:07 25/09
Αναφορά Ερντογάν στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης στη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Αναφορά Ερντογάν στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης στη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

20:24 25/09
Η κόντρα του Ερντογάν με το Fox News - «Μείναμε στη μετάφραση...» - Απάντησε το αμερικανικό δίκτυο στις κατηγορίες των Τούρκων

Η κόντρα του Ερντογάν με το Fox News - «Μείναμε στη μετάφραση...» - Απάντησε το αμερικανικό δίκτυο στις κατηγορίες των Τούρκων

17:55 25/09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

11:06 25/09
Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

11:19 25/09
Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

12:16 25/09
Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

13:11 25/09
Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

12:53 25/09
Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

11:29 25/09
Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

12:30 25/09
Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

12:27 25/09
Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

12:38 25/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved