Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε η σορός που παραδόθηκε από τη Χαμάς - Ανήκει στον αρχιλοχία Ταλ Χάιμι - Real.gr

Οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι η 13η σορός που τους παραδόθηκε χθες, Δευτέρα, από τη Χαμάς ταυτοποιήθηκε και ανήκει στον Ταλ Χάιμι, έναν αρχιλοχία που σκοτώθηκε κατά την επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης που διεξήγαγε το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (…) εκπρόσωποι του στρατού ενημέρωσαν την οικογένεια του ομήρου, του αρχιλοχία Ταλ Χάμι, ότι ο συγγενής τους επέστρεψε στο Ισραήλ», επεσήμανε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο 41χρονος Χάιμι, διοικητής μιας πολιτοφυλακής άμυνας του κιμπούτς Νιρ Γιτζάκ, σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, και το πτώμα του μεταφέρθηκε την ίδια ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας.