Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε και η δεύτερη σορός ομήρου που παραδόθηκε χθες από τη Χαμάς - Real.gr
Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε και η δεύτερη σορός ομήρου που παραδόθηκε χθες από τη Χαμάς

14:45, 19/10/2025
Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε και η δεύτερη σορός ομήρου που παραδόθηκε χθες από τη Χαμάς

Οι αρχές του Ισραήλ ταυτοποίησαν και τη δεύτερη σορό που τους παρέδωσε χθες Σάββατο η Χαμάς, ανακοινώνοντας ότι πρόκειται για τον Ταϊλανδό Σοντάγια Οακχαράσρι, σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η κυβέρνηση «παραμένει αποφασισμένη και εργάζεται άοκνα για τον επαναπατρισμό όλων των ομήρων» που είναι νεκροί, πρόσθετε η ανακοίνωση.

Ο θάνατος του Σοντάγια Οακχαράσρι ανακοινώθηκε στις 17 Μαΐου 2024, την ημέρα που θα γιόρταζε τα 31α του γενέθλια. Ο Ταϊλανδός αυτός ήταν εργάτης γης στο κιμπούτς Μπέερι, στο νότιο Ισραήλ, όπου σκοτώθηκε κατά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Το πτώμα του μεταφέρθηκε στη Γάζα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP 

