Ισραήλ: Τι προβλέπει το σχέδιο Νετανιάχου για την κατάληψη της Γάζας - Η αντίδραση της Χαμάς - Real.gr

Το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σχέδιο που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για να «νικηθεί η Χαμάς» και να «καταληφθεί ο έλεγχος» καταρχήν της πόλης της Γάζας, πρωτεύουσας του παλαιστινιακού θυλάκου υπό πολιορκία που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή και αντιμετωπίζει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

Νωρίτερα, χθες Πέμπτη, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωνε στο Fox News πως η κυβέρνησή του έχει «την πρόθεση» να κυριεύσει τον θύλακο αλλά «όχι να τον κυβερνήσει», πέρα από το ότι θα «εγγυάται» την «ασφάλεια» της χώρας του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του στα εβραϊκά και στα αγγλικά, προβλέπεται η «κατάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας» (βόρεια) και «η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό εκτός των ζωνών μάχης».

Κατά την ίδια πηγή, το συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία «πέντε αρχές για να ολοκληρωθεί ο πόλεμος». Προβλέπουν να επιτευχθούν: «ο αφοπλισμός της Χαμάς»· «η επιστροφή των ομήρων, τόσο όσων βρίσκονται στη ζωή όσο και αυτών που έχουν αποβιώσει»· η «αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας»· ο «έλεγχος ασφαλείας του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας»· και η «εγκαθίδρυση εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης» που δεν θα ανήκει «ούτε στη Χαμάς ούτε στην Παλαιστινιακή Αρχή», συνοψίζεται στο κείμενο.

Αυτή τη στιγμή εκτιμάται πως ο ισραηλινός στρατός κατέχει ή διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις σε σχεδόν το 75% της Λωρίδας της Γάζας, ιδίως από μόνιμες θέσεις μέσα στον θύλακο ή κατά μήκος των συνόρων. Εξαπολύει βομβαρδισμούς όπου κρίνει ότι είναι απαραίτητο.

🚨🚨🚨Israeli prime minister’s office: “The security cabinet approved the prime minister’s proposal to defeat Hamas. The IDF will prepare to take control of Gaza City while providing humanitarian aid to the civilian population outside the combat zones” https://t.co/5SsrfxWYEL — Barak Ravid (@BarakRavid) August 8, 2025

«Τα σχέδια του Νετανιάχου (…) επιβεβαιώνουν χωρίς ούτε σκιά αμφιβολίας την επιθυμία του να ξεφορτωθεί τους ομήρους, να τους θυσιάσει στην επιδίωξη της επίτευξης προσωπικών του συμφερόντων και του εξτρεμιστικού ιδεολογικά προγράμματός του», ανέφερε χθες η Χαμάς, μαχητές της οποίας συνεχίζουν να έχουν στα χέρια τους 49 ομήρους, από τους οποίους 27 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Καταδικάζοντας την εγκατάλειψη «της διαδικασίας διαπραγμάτευσης» παρότι οι δυο πλευρές βρίσκονταν κοντά «σε τελική συμφωνία», η Χαμάς τόνισε πως «οποιαδήποτε κλιμάκωση (…) δεν θα είναι υγιεινός περίπατος και θα έχει υψηλό και οδυνηρό κόστος» για το Ισραήλ.

Ο ισραηλινός Τύπος προεξοφλούσε εδώ και μέρες πως θα ανακοινωνόταν σχέδιο «κατάληψης όλης της Λωρίδας της Γάζας», συμπεριλαμβανομένων «της πόλης της Γάζας και καταυλισμών προσφύγων» στο κεντρικό τμήμα, με επιχειρήσεις που θα είχαν διάρκεια ως και έξι μηνών και θα προϋπέθεταν μαζική επιστράτευση εφέδρων.

Israeli Prime Minister Netanyahu said that Israel plans to take military control of the entire Gaza Strip to remove Hamas and establish a civilian governance free from the militant group https://t.co/TKd1hKMZtF pic.twitter.com/KYLT4jmlSH — Reuters (@Reuters) August 8, 2025

Ενώ ο Τύπος αναφερόταν μέχρι τώρα στις επιφυλάξεις αν όχι την αντίθεση του αρχηγού του γενικού επιτελείου στο σχέδιο, ο ενδιαφερόμενος πήρε τον λόγο δημόσια χθες Πέμπτη:

«Θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε τη θέση μας χωρίς φόβο, κατά τρόπο πραγματιστικό, ανεξάρτητο και με επαγγελματισμό», δήλωσε ο υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ και προειδοποίησε «δεν θα περιορίσουμε την αντίδρασή μας. Θα εξαλείψουμε τις απειλές», ενώ έκρινε πως οι επιχειρήσεις «πλησιάζουν στα τελικά στάδιά τους».

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, το 86,3% του θυλάκου είναι στρατιωτικοποιημένο από το Ισραήλ ή/και υπόκειται σε διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης των αμάχων. Οι ζώνες οι οποίες δεν τελούν υπό κατοχή είναι αυτές με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αμάχων: οι πόλεις Χαν Γιούνις και της Γάζας, καθώς κι οι καταυλισμοί προσφύγων στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής.

Έπειτα από 22 μήνες καταστροφικού πολέμου, από την 7η Οκτωβρίου 2023, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε περιοχές του νότιου Ισραήλ, ο θύλακος απειλείται με «γενικευμένο λιμό», λέει ο ΟΗΕ, κι εξαρτάται απόλυτα από την ανθρωπιστική βοήθεια που διανέμεται κατά ποσότητες που χαρακτηρίζονται εντελώς ανεπαρκείς από τους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Οι περίπου 2,4 εκατ. Παλαιστίνιοι ζουν υπό καθημερινούς βομβαρδισμούς στο στενό κομμάτι γης κατά μήκος της Μεσογείου. Οι ισραηλινές ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις αντιποίνων εκεί έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 61.258 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Στην ισραηλινή πλευρά η έφοδος της Χαμάς είχε στοιχίσει τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Το Ισραήλ κατείχε τη Γάζα από το 1967 και εκεί βρίσκονταν συνολικά 21 ισραηλινοί οικισμοί. Διαλύθηκαν το 2005 όταν αποφασίστηκε μονομερώς να αποσυρθεί του Ισραήλ από τον τότε πρωθυπουργό Αριέλ Σαρόν.

Μεγάλο μέρος της ισραηλινής κοινής γνώμης ανησυχεί ολοένα πιο έντονα για την τύχη των ομήρων στη Γάζα μετά τη δημοσιοποίηση από τη Χαμάς και τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ βίντεο που εικονίζουν δυο ισραηλινούς ομήρους αποστεωμένους. Οι εικόνες προκάλεσαν συναισθηματικές αντιδράσεις και αγανάκτηση στο Ισραήλ και διεθνώς.

Εξάλλου ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει πλέον νέο, εσωτερικό μέτωπο ανοικτό: οι ορθόδοξο εβραίοι καλούν σε κινητοποιήσεις εναντίον της υποχρέωσης να καταταγούν οι νέοι τους στον στρατό, από την οποία απαλλάσσονται οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή αλλά το κράτος εννοεί να τους επιβάλει να τηρήσουν. Εκατοντάδες διαδήλωσαν χθες στην Ιερουσαλήμ.

Στο μεταξύ στη Λωρίδα της Γάζας η πολιτική προστασία έκανε λόγο για τουλάχιστον 35 νεκρούς χθες από πυρά ή σε βομβαρδισμούς του ισραηλινού στρατού.

Από τη δική του πλευρά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανέφερε ότι 99 άνθρωποι, ανάμεσά τους 29 παιδιά κάτω των πέντε ετών, πέθαναν εξαιτίας του υποσιτισμού στη Λωρίδα της Γάζας· και «οι αριθμοί αυτοί είναι πιθανόν υποτιμημένοι», τόνισε ο γενικός διευθυντής του Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.