Ισραήλ: Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας αναμένεται να συζητήσει σήμερα το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα - Real.gr

Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα στη Γάζα, ενώ δημοσιεύματα στον Τύπο αφήνουν να εννοηθεί ότι το Ισραήλ θα κάνει κάτι τέτοιο εάν παραδοθούν τα λείψανα και του τελευταίου ομήρου στη Γάζα.

Το πέρασμα κοντά στη νότια πόλη της Ράφα που συνδέει τη Γάζα με την Αίγυπτο είναι κλειστό εδώ και σχεδόν ένα χρόνο καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να περιορίζει την πρόσβαση στον θύλακα παρά την εκεχειρία που έχει τεθεί σε ισχύ από πέρυσι τον Οκτώβριο.

Ο Αλί Σάαθ, επικεφαλής της νέα μεταβατικής διοίκησης που έχει επιφορτιστεί με την εποπτεία των προσπαθειών ανοικοδόμησης στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το εκ νέου άνοιγμα του περάσματος την Πέμπτη.

Ωστόσο, το Ισραήλ φέρεται να συνεχίζει να αντιτίθεται σε μια τέτοια κίνηση, ζητώντας πρώτα να παραδοθούν τα λείψανα του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου στη Γάζα, όπως προβλέπεται στην ειρηνευτική συμφωνία στην οποία μεσολάβησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Εκατοντάδες Ισραηλινοί βγήκαν στους δρόμους χθες βράδυ ζητώντας την επιστροφή του Ραν Γκβίλι, του 24χρονου αστυνομικού που σκοτώθηκε στη διάρκεια των επιθέσεων υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι οποίες πυροδότησαν τον πόλεμο στη Γάζα.

