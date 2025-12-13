Ισραήλ: Η στιγμή που εξουδετερώνει υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς - Real.gr

To Ισραήλ εξουδετέρωσε τον υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς, Ραέντ Σαάντ, με στοχευμένο πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ που επικαλούνται πηγές.

Την ίδια ώρα, στη δημοσιότητα έδωσαν οι IDF το βίντεο με την επίθεση κατά του υψηλόβαθμου διοικητή της Χαμάς, ο οποίος θεωρείται από τους «αρχιτέκτονες» της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Στο βίντεο, διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, τρία οχήματα φαίνονται να κινούνται το ένα πίσω από το άλλο, σε δρόμο της Γάζας όταν ξαφνικά το τελευταίο ανατινάσσεται από αεροπορικό χτύπημα.

Σύμφωνα με τους Times Of Israel, ο Σαάντ έγινε στόχος ενώ οδηγούσε κατά μήκος του παραλιακού δρόμου Ρασίντ. Σκοτώθηκε μαζί με τρία άλλα άτομα.

Σημειώνεται πως η επίθεση σηματοδοτεί μια προφανή παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ.

Ο Σαΐντ διετέλεσε επικεφαλής του αρχηγείου κατασκευής όπλων της Χαμάς, ενώ θεωρείτο το Νο2 στην οργάνωση μετά τον τελευταίο στρατιωτικό αρχηγό της τρομοκρατικής ομάδας, Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ.

Το Ισραήλ δεν ενημέρωσε τις ΗΠΑ πριν από την επίθεση.

🔴 ELIMINATED: Ra’ad Sa’ad, Head of the Weapons Production Headquarters of Hamas’ Military Wing and One of the Architects of the Brutal October 7th Massacre Sa’ad was one of the last remaining veteran senior militants in the Gaza Strip and a close associate of Marwan Issa, the… pic.twitter.com/nIa1VUqryI — Israel Defense Forces (@IDF) December 13, 2025

Εντολή εκκένωσης για χωριό στον Λίβανο

Παράλληλα, εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα μία προειδοποίηση εκκένωσης ενός χωριού στο νότιο Λίβανο, πριν από την πραγματοποίηση προγραμματισμένου πλήγματος.