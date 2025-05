Ισραήλ: Υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας στον απόηχο της επίθεσης των Χούθι στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν - Real.gr

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας θα συνεδριάσει σήμερα στις 19:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), δήλωσε κυβερνητική πηγή χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις για την ημερήσια διάταξη.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ είχαν αναφερθεί χθες, Σάββατο, σε σύγκληση του οργάνου, που λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις, προκειμένου να εγκρίνει σχέδιο για επέκταση της στρατιωτικής επίθεσης στη Γάζα. Το όργανο συγκαλείται επίσης αφότου το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν τέθηκε στο στόχαστρο πυραυλικής επίθεσης των ανταρτών Χούθι της Υεμένης για την οποία ο υπουργός Άμυνας Ισραελ Κατς υποσχέθηκε αντίποινα «επτά φορές πιο ισχυρά».

A Ballistic #missile fired from #Yemen has hit the Ben Gurion International airport at #TelAviv #Israel pic.twitter.com/GJ5MmfdUl1

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα σύννεφο καπνού να είναι ορατό από τερματικό σταθμό επιβατών.

Δημοσιογράφος του Reuters στο αεροδρόμιο άκουσε σειρήνες και είδε επιβάτες να αντιδρούν τρέχοντας προς αίθουσες ασφαλείας.

Άνθρωποι που βρισκόντουσαν στο αεροδρόμιο ανήρτησαν βίντεο που πήραν με κινητά τηλέφωνα, τα οποία δείχνουν ένα σύννεφο μαύρου καπνού, σαφώς ορατό κοντά, πίσω από σταθμευμένα αεροπλάνα και κτίρια του αεροδρομίου. Το Reuters δεν κατέστη μέχρι στιγμής δυνατό να επαληθεύσει τα βίντεο αυτά.

They were just missile sirens now. A ballistic missile was intercepted from Yemen and the shrapnel landed near the airport pic.twitter.com/2ga1IBQsOv

