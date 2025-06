Ισραήλ: Zημιές στην αμερικανική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ από τα ιρανικά πλήγματα - Real.gr

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι δήλωσε σήμερα ότι κτίριο της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στο Τελ Αβίβ υπέστη μικρές ζημιές από τα ιρανικά πλήγματα στη χώρα στη διάρκεια της νύχτας.

Υπάρχουν «μερικές μικρές ζημιές που οφείλονται σε δονήσεις από τα πλήγματα από τους ιρανικούς πυραύλους κοντά σε παράρτημα της πρεσβείας στο Τελ Αβίβ», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ.

Το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα πυραύλων κατά του Ισραήλ χθες τη νύχτα σε αντίποινα της συνεχιζόμενης επίθεσης από το Ισραήλ κατά ιρανικών στρατιωτικών υποδομών.

Some confusion–there were NO INJURIES to US Personnel at US Embassy Branch–the minor damage to property were from the shock waves (i.e. “concussions”) from the nearby blast. Not human concussions. Repeat–NO INJURIES thank God! https://t.co/ZdabOn5Yy2

— Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) June 16, 2025