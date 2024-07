Ισραήλ: 10 νεκροί μετά από επίθεση με ρουκέτες από τον Λίβανο - Απάντηση στη Χεζμπολάχ ετοιμάζει ο στρατός

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η ρουκέτα που έπληξε γήπεδο ποδοσφαίρου στα προσαρτημένα στο Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν και προκάλεσε πολλούς θανάτους, εκτοξεύτηκε από τη Χεζμπολάχ από τον Λίβανο, από την άλλη πλευρά των συνόρων.

Στην επίθεση τραυματίστηκαν 19 άνθρωποι, εκ των οποίων έξι σοβαρά, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ισραηλινών υπηρεσιών διάσωσης.

At least 10 people killed, including many children, from the Druze community in Majdal Shams, Northern Israel, who were just playing on a football field, were directly hit by a suicide drone.

