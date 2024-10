Ισραήλ: 22χρονη που γλίτωσε από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου αυτοκτόνησε ανημέρα των γενεθλίων της

Όπως έγινε γνωστό από την οικογένειά της, η 22χρονη Σιρέλ Γκολάν, υπέφερε από διαταραχή μετατραυματικού στρες από την ημέρα που κατάφερε να γλιτώσει από την Χαμάς και αυτοκτόνησε σήμερα μέσα στο διαμέρισμά της. Στο παρελθόν είχε παρουσιάσει συμπτώματα αποσύνδεσης και απόσυρσης και νοσηλεύθηκε δύο φορές στο νοσοκομείο.

Ο αδελφός της είπε σε εβραϊκά μέσα ενημέρωσης ότι «είδα ότι είχε συμπτώματα μετατραυματικού στρες, όπως η απόσυρση και η απομάκρυνση από τους φίλους της. Της ζήτησα να φροντίσει τον εαυτό της. Είπε ότι δεν λαμβάνει καμία βοήθεια από το κράτος. Είπε ότι παίρνει βοήθεια μόνο από τον Κοινοτικό Σύλλογο της Φυλής Nova. Αν ο κράτος την είχε φροντίσει, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί».

Ωστόσο το υπουργείο Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρεσιών διέψευσε τον αδελφό της 22χρονης και είπε ότι φροντιζόταν από το σύστημα πρόνοιας πριν και «ιδιαίτερα μετά» από την 7η Οκτωβρίου.

??? Shirael Golan, a survivor of the Nova festival massacre, was found dead at her home on her 22nd birthday. ?? Her family says she suffered from PTSD and lacked support, receiving help only from the Nova association - Israeli media. pic.twitter.com/p6eBRZTPQi