Ισραήλ: 4 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από πλήγμα με drone – «Ήταν πρόγευση» λέει η Χεζμπολάχ

Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ διαμηνύει ότι «η αντίσταση υπόσχεται στον εχθρό» ότι η επίθεση «νότια της Χάιφας ήταν μόνο μια πρόγευση του τι τον περιμένει εάν αποφασίσει να συνεχίσει τις επιθέσεις του εναντίον του λαού μας».

Το πλήγμα στη στρατιωτική βάση της Μπινγιαμίνα ήταν το φονικότερο στο Ισραήλ από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο στις 23 Σεπτεμβρίου.

Η Χεζμπολάχ απειλεί το Ισραήλ με περισσότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο

Η λιβανέζικη Χεζμπολάχ απείλησε σήμερα το Ισραήλ με περισσότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο, στον απόηχο της επιδρομής drone εναντίον στρατιωτικής βάσης κοντά στη Χάιφα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ισραηλινούς στρατιώτες και τραυμάτισε δεκάδες άλλους.

Hezbollah launched drone-attacks on Israel. One drone hit the Binyamina sector caused 67 wounded. Some wounded in serious condition and some in more serious, life threatening condition. pic.twitter.com/qIs5zDkwbF