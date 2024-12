Iσραήλ: Αναχαιτίστηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη – Εννιά τραυματίες - BINTEO

«Πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε προτού παρεισφρήσει στην ισραηλινή επικράτεια», ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μέσω Telegram λίγο μετά τις 04:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Προληπτικά, για το ενδεχόμενο να πέσουν συντρίμμια, ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας «σε διάφορους τομείς του κεντρικού Ισραήλ», κατά την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom (MDA), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, εννιά άνθρωποι τραυματίστηκαν καθώς πήγαιναν σε καταφύγια.

??BREAKING:

Footage reportedly shows the missile fired by Yemen flying over Israel.

Hebrew Media: The Houthis have become a nightmare as they deliberately launch missiles while the Israelis are sleeping. pic.twitter.com/b8AA9W3eoz