Ισραήλ: Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, 100.000 άνθρωποι στη συγκέντρωση του Τελ Αβίβ - Βίντεο

Σε προάστιο του Τελ Αβίβ, διαδηλωτές κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν επίθεση με σπρέι πιπεριού από διερχόμενο αυτοκίνητο, όπως μετέδωσε η εφημερίδα Haaretz.

Οι νέες κινητοποιήσεις σημειώθηκαν λίγες ημέρες αφότου οι ηγέτες της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ και Μπένι Γκαντς ανέστειλαν τη συμμετοχή τους στις διαπραγματεύσεις οι οποίες στόχευαν στην επίτευξη συναίνεσης για τη μεταρρύθμιση που διχάζει τη χώρα.

Tel Aviv, Sat night - demonstrators in "democracy for Jews only" protest assault a female, older demonstrator who carries a picture of the murdered 2yo Palestinian Mohammed Tamimi. https://t.co/SuXaIl8zlx