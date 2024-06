Ισραήλ: Αντικυβερνητική διαδήλωση στην Ιερουσαλήμ

Η προ ημερών διάλυση του πολεμικού συμβουλίου, μετά την αποχώρηση των (στρατηγών ε.α.) Μπένι Γκαντς και Γκάντι Άιζενκοτ από το κεντρώο κόμμα «Εθνική Ενότητα», άφησαν τον πρωθυπουργό Νετανιάχου εξαρτημένο από τους υπερορθόδοξους και ακροδεξιούς εταίρους. Η σκληροπυρηνική ατζέντα τους είχε διχάσει την ισραηλινή κοινή γνώμη ακόμη και πριν από την επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Μετά την αποχώρηση των Γκαντς και Άιζενκοτ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης προανήγγειλαν μια εβδομάδα με δυναμικές κινητοποιήσεις που θα περιελάμβαναν αποκλεισμό αυτοκινητοδρόμων και μαζικές διαδηλώσεις.

??Thousands of #Israeli settlers are demonstrating in occupied #Jerusalem to demand the resignation of #Netanyahu's government, describing it as a "government of destruction". pic.twitter.com/5dRVXYM0EH