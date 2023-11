Ισραήλ: Απελευθερώθηκε μια 85χρονη - Την είχαν μεταφέρει στη Γάζα τα μέλη της Χαμάς με αμαξίδιο του γκολφ

Η 85χρονη Adar έχει τρία παιδιά, οκτώ εγγόνια και επτά δισέγγονα, ενώ ένα από τα εγγόνια της, ο Tamir Adar, 38 ετών, απήχθη μαζί της και φέρεται να κρατείται ακόμη από τη Χαμάς, σύμφωνα με το Sky News.

The oldest Israeli released today is Yaffa Adar, age 85.

On October 7, we watched in horror as Hamas terrorists abducted her to Gaza. Two of those terrorists are confirmed dead.

Yaffa will soon be reunited with her family. pic.twitter.com/13hmk6FAcP