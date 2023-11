Ισραήλ: Αυτοί είναι οι 17 όμηροι που απελευθέρωσε η Χαμάς - Aποφυλακίστηκαν 39 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού κινήματος, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει τους 13 Ισραηλινούς ομήρους και τους τέσσερις Ταϊλανδούς να μπαίνουν σε οχήματα της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, λίγο πριν τα μεσάνυκτα. Μια νεαρή γυναίκα, με επίδεσμο στον αστράγαλο που περπατούσε με πατερίτσες ήταν ξαπλωμένη σε φορείο σε ένα από τα οχήματα.

Το κομβόι πέρασε στην Αίγυπτο μέσω του περάσματος της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, και οι όμηροι οδηγήθηκαν στη συνέχεια στο Ισραήλ.

Μεταξύ των ομήρων που απελευθερώθηκαν χθες ήταν η Μάγια Ρεγκέβ, 21 ετών, η οποία απήχθη μαζί με τον 18χρονο αδελφό της όταν προσπαθούσαν να φύγουν από το μουσικό φεστιβάλ Tribe of Nova το οποίο δέχθηκε επίθεση από τη Χαμάς. Βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε τη νεαρή γυναίκα και τον αδελφό της δεμένους στο πίσω μέρος από ένα φορτηγάκι.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που η Μάγια επιστρέφει σε εμάς. Ωστόσο η καρδιά μου είναι κομμάτια επειδή ο γιος μου Ιτάι είναι ακόμη φυλακισμένος της Χαμάς στη Γάζα», δήλωσε η μητέρα τους Μίριτ σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων.

Μια Ισραηλινοϊρλανδή 9 ετών, η Έμιλι, είναι επίσης μεταξύ της ομάδας των 17 ομήρων που απελευθερώθηκαν, ανακοίνωσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ, κάνοντας λόγο για «μια ημέρα τεράστιας χαράς και ανακούφισης».

Οι Ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν απόψε από την αιχμαλωσία στη Γάζα είναι:

Σόσαμ Χάραν, 67 ετών

Άντι Σόσαμ 38 ετών και τα παιδιά της Άντι 3 ετών και Νάβεχ, 8 ετών.

Σίρι Γουέις 53 ετών και η κόρη της, Νόγκα Γουέις, 18 ετών.

Μάγια Ρεγκέβ, 21 ετών

Χίλα Ρότερμ, 12 ετών

Έμιλυ Χαντ, 9 ετών

Νόαμ Ορ, 17 ετών και Άλμα Ορ, 13 ετών

Νόαμ Αβιγκντόρι, 12 ετών και η μητέρα της Σάρον, 52 ετών

«Δεν βρίσκουμε λέξεις για να περιγράψουμε τα συναισθήματά μας έπειτα από 50 δύσκολες και περίπλοκες ημέρες», δήλωσε ο Τόμας Χαντ, πατέρας της Έμιλι. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξαναβρίσκουμε την Έμιλι, αλλά παράλληλα σκεφτόμαστε (…) όλους τους ομήρους που δεν έχουν επιστρέψει ακόμη σπίτια τους».

Τέσσερις Γερμανοϊσραηλινοί είναι επίσης μεταξύ των απελευθερωθέντων, επεσήμανε η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ εκφράζοντας την «ανακούφισή» της. Τέσσερις άλλοι Γερμανοϊσραηλινοί είχαν αφεθεί ελεύθεροι την Παρασκευή.

Οι 17 όμηροι «υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις», επεσήμανε ο στρατός του Ισραήλ. Ένας από αυτούς παρέμεινε στο νοσοκομείο και οι υπόλοιποι επέστρεψαν στις οικογένειές τους, διευκρίνισε.

Στο Τελ Αβίβ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στην Πλατεία Ομήρων. «Βγάλτε τους από την κόλαση», έγραφε ένα πανό.

Παράλληλα, η ισραηλινή υπηρεσία φυλακών ανακοίνωσε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή ότι αφέθηκαν ελεύθερα 39 πρόσωπα με την παλαιστινιακή εθνικότητα μετά την απελευθέρωση από τη Χαμάς, η οποία κυβερνά στη Λωρίδα της Γάζας, κάπου είκοσι ομήρων, στο πλαίσιο της συμφωνίας που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή.

Πρόκειται για γυναίκες και πρόσωπα εφηβικής ηλικίας, κάτω των 19 ετών, όπως και στις περιπτώσεις των ομήρων που απελευθερώθηκαν, που ήταν όλοι γυναίκες και παιδιά.

