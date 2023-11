Ισραήλ: Αυτοί είναι οι πρώτοι όμηροι που απελευθέρωσε η Χαμάς - Το μήνυμα Νετανιάχου και η επόμενη ημέρα - ΒΙΝΤΕΟ

Η στιγμή που οι 13 όμηροι εισέρχονται σε ισραηλινό έδαφος

Εικόνες από την στιγμή που οι απελευθερωμένοι όμηροι της Χαμάς εισέρχονται στο ισραηλινό έδαφος, έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός.

Στα πλάνα φαίνεται το λεωφορείο που μεταφέρει τους ομήρους να περνά τα σύνορα με την Αίγυπτο και να μπαίνει στο Ισραήλ, συνοδεία αυτοκινήτων του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού.

The moment the Israeli hostages entered Israeli territory!

Now to bring back every last one of them!pic.twitter.com/oTuFQy4Id0