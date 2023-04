Ισραήλ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στην Ιερουσαλήμ - Πέντε τραυματίες - Βίντεο

Χωρίς να χαρακτηρίσει το συμβάν επίθεση, η αστυνομία δήλωσε πως ένας «ύποπτος», ο οποίος δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, «εξουδετερώθηκε» επί τόπου και πως «μεγάλος αριθμός αστυνομικών» κλήθηκαν ως ενισχύσεις.

«Πριν από μερικά λεπτά, όχι μακριά από εδώ, έγινε άλλη μία απόπειρα δολοφονίας πολιτών του Ισραήλ. Αυτή η τρομοκρατική επίθεση σε αυτόν τον τόπο, αυτήν τη στιγμή, μας υπενθυμίζει πως η γη του κράτους του Ισραήλ έχει αποκτηθεί με τίμημα πολλές δοκιμασίες», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Νετανιάχου καθώς το Ισραήλ ετοιμάζεται για τον εορτασμό από αύριο Τρίτη το βράδυ της 75ης επετείου ίδρυσής του.

Από τον Ιανουάριο η βία μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων έχει αυξηθεί σημαντικά.

Νωρίτερα σήμερα, ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, στη διάρκεια στρατιωτικής «αντιτρομοκρατικής» όπως χαρακτηρίστηκε επιχείρησης του ισραηλινού στρατού.

Από τις αρχές του έτους η ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 97 Παλαιστινίους, 19 Ισραηλινούς, μία Ουκρανή και έναν Ιταλό, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου από επίσημες ισραηλινές και παλαιστινιακές πηγές.

Οι αριθμοί αυτοί περιλαμβάνουν, από παλαιστινιακής πλευράς, μαχητές και αμάχους ανάμεσά τους και ανήλικους, και από ισραηλινής πλευράς αμάχους στην πλειονότητά τους, μεταξύ των οποίων ανήλικοι, και τρία μέλη της αραβικής μειονότητας.

Viewer discretion advised: Awful aftermath of terror attack today as terrorist rams car into pedestrians near Jerusalem’s busy Machane Yehudah market. Multiple, serious injuries reported. pic.twitter.com/kr4Sr5WWhZ