Ισραήλ: Βίντεο από την στιγμή που Φον ντερ Λάιεν και Μέτσολα σπεύδουν σε καταφύγιο καθώς ηχούν σειρήνες

President of the European Commission Ursula von der Leyen @vonderleyen rushing to a bomb shelter as rocket alert sirens blare in Tel Aviv

Νωρίτερα οι δυο τους βρέθηκαν στην πόλη Κφαρ Αζά του νότιου Ισραήλ και εξέφρασαν τον αποντροπιασμό τους για τις θηριωδίες που διαπράχθηκαν στην περιοχή.

«Η φρίκη αυτού που συνέβη εδώ είναι ανείπωτη», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν. Από την πλευρά της, η Μέτσολα δήλωσε ότι «η Χαμάς είναι τρομοκράτες. Δεν εκπροσωπούν τις προσδοκίες του παλαιστινιακού λαού, αλλά τις εμποδίζουν».

Αναλυτικά οι αναρτήσεις τους:

Ήμασταν στο Κφαρ Αζά. Ένα από τα επίκεντρα των φρικαλεοτήτων που διέπραξε η Χαμάς το περασμένο Σαββατοκύριακο.Η φρίκη αυτού που συνέβη εδώ είναι ανείπωτη. Θρηνούμε με τις οικογένειες των θυμάτων.

We were in Kfar Azza.

One of the epicenters of the atrocities committed by Hamas last weekend.

The horror of what happened here is unspeakable.

We mourn with the families of the victims.