Ισραήλ: Διαδηλωτές που ζητούν από την κυβέρνηση Νετανιάχου να συνάψει μια συμφωνία για τη Γάζα

Οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις κατέκλυσαν τους δρόμους, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία εν ώρα αιχμής σε μεγάλους οδικούς άξονες σε ολόκληρη τη χώρα. Έβαλαν φωτιά σε λάστιχα αυτοκινήτων στην κεντρική λεωφόρο που συνδέει το Τελ Αβίβ με την Ιερουσαλήμ, προτού η αστυνομία ανοίξει τον δρόμο.

Οι προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας για τους ομήρους μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα, έπειτα από εννέα μήνες πολέμου, φαίνεται να έχουν αναθερμανθεί τις τελευταίες ημέρες, με αξιωματούχους να εκφράζουν αισιοδοξία, όμως να επισημαίνουν πως υπάρχουν ακόμη διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.

Protests are taking place all over Israel

