Ισραήλ: Δικτατορική συμπεριφορά, με πρόσχημα τον κορωνοϊό, καταλογίζει στον Νετανιάχου η αντιπολίτευση

Η Κνέσετ συνεδρίαζε από τη Δευτέρα, όταν ο ηγέτης του κόμματος Μπλε και Λευκό, ο στρατηγός ε.α. Μπένι Γκαντς, έλαβε διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Αποφασίζοντας την αναστολή των εργασιών του κοινοβουλίου, ο Εντελστάιν αψήφησε επιστολή 61 μελών της Κνέσετ — της πλειοψηφίας — που ζητούσαν να διεξαχθεί ψηφοφορία για να εκλεγεί ο αντικαταστάτης του. Οι επικριτές του χαρακτήρισαν την κίνηση αντιδημοκρατική.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ απαγόρευσε όλες τις δημόσιες συγκεντρώσεις περισσοτέρων από δέκα ανθρώπων, προκειμένου να εμποδίσει την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού. Η απαγόρευση θα παραβιαζόταν εάν συνεδρίαζαν οι περισσότερες επιτροπές της Κνέσετ, ή πολύ περισσότερο η ολομέλεια.

Στο Ισραήλ βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης έπειτα από μήνες πολιτικής αβεβαιότητας και τρεις πρόωρες εκλογικές αναμετρήσεις που δεν ανέδειξαν καθαρό νικητή, με πιο πρόσφατες αυτές που διεξήχθησαν στις αρχές του μήνα.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Κίνημα για Ποιοτική Κυβέρνηση υπέβαλε αίτημα χθες Πέμπτη στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ να δώσει εντολή στον Εντελστάιν να συγκαλέσει «αμέσως» την ολομέλεια της Κνέσετ για να διεξαχθεί η ψηφοφορία για την ανάδειξη του αντικαταστάτη του. Σε ανάρτησή της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, η ΜΚΟ έκανε λόγο για «ντροπή» και «δικτατορική συμπεριφορά».

Το Ινστιτούτο για τη Δημοκρατία στο Ισραήλ επίσης προέτρεψε τον Εντελστάιν να συγκαλέσει την Κνέσετ «χωρίς καθυστέρηση» και τον κατηγόρησε για «απαράδεκτη καταπάτηση των θεμελιωδών κανόνων της δημοκρατίας».

