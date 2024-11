Ισραήλ: Δύο φωτοβολίδες έπεσαν μπροστά από την ιδιωτική κατοικία του Νετανιάχου στη Καισάρεια

«Περίπου στις 19:30, δύο φωτοβολίδες προσγειώθηκαν στην αυλή μπροστά από την κατοικία του πρωθυπουργού», ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση η αστυνομία και η Σιν Μπετ, η εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών.

«Ο πρωθυπουργός και η οικογένειά του δεν βρίσκονταν στο σπίτι», τη στγιμή του συμβάντος πρόσθεσαν, κάνοντας λόγο για «ένα σοβαρό περιστατικό» και «μια επικίνδυνη κλιμάκωση».

??#BreakingNews: Viral Video Shows Two Flare Bombs Fired at Netanyahu's Home in Caesarea#Netanyahu#Israelpic.twitter.com/6CLLfQWF5S