Ισραήλ: Δύο νεκροί και έξι τραυματίες σε «τρομοκρατική» επίθεση - Βίντεο

«Δύο Ισραηλινοί σκοτώθηκαν σε μια τρομοκρατική επίθεση στη Χαντέρα», που βρίσκεται μεταξύ του Τελ Αβίβ και της Χάιφας, ανέφερε, σε ένα σύντομο μήνυμα, η υπηρεσία Magen David Adom, το ισοδύναμο στο Ισραήλ του Ερυθρού Σταυρού, προσθέτοντας πως παρείχε φροντίδα σε έξι ανθρώπους για τραύματα που συνδέονται με το περιστατικό.

«Δύο τρομοκράτες άνοιξαν πυρ προς αστυνομικούς, προκαλώντας τον θάνατο δύο περαστικών», έγινε γνωστό από την ισραηλινή αστυνομία, που διευκρίνισε πως οι ειδικές δυνάμεις σκότωσαν τους δύο δράστες.

While UAE, Egypt, Morocco and Bahrain are in Israel paving the way to a peaceful future, a terror attack happened in Hadera 30 minutes ago. Multiple critical injuries reported. pic.twitter.com/eDCR55vN8s