Ισραήλ: Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά

«Οπλισμένος με μαχαίρι (…) προσπάθησε να μαχαιρώσει έναν στρατιώτη» σε φυλάκιο κοντά στον εβραϊκό οικισμό Κντουμίμ, μεταξύ της Καλκίλια και της Ναμπλούς, προτού «εξουδετερωθεί», ανέφερε από την πλευρά του εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Ένας 17χρονος Παλαιστίνιος, ονόματι Μοχάμαντ Άλι, σκοτώθηκε αργότερα στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στον προσφυγικό καταυλισμό Σουαφάτ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ανέφερε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Israeli occupation forces inspect a Palestinian youth after shooting and injuring him in the Shuafat refugee camp in occupied Jerusalem. pic.twitter.com/Zj2Arvquju