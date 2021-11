Ισραήλ: Έκκληση απελευθέρωσης Παλαιστινίου κρατούμενου - Πραγματοποιεί απεργία πείνας εδώ και 112 ημέρες

Ο αλ Καουάσμι πραγματοποιεί απεργία πείνας, όπως και άλλοι πέντε Παλαιστίνιοι κρατούμενοι από τη Δυτική Όχθη, διαμαρτυρόμενος επειδή έχει τεθεί σε διοικητική κράτηση, βάσει της οποίας οι ισραηλινές αρχές μπορούν να κρατούν Παλαιστίνιους που θεωρούν υπόπτους έως και 60 ημέρες χωρίς να τους απαγγέλλουν κατηγορίες, με το διάστημα αυτό να μπορεί να παρατείνεται χωρίς να χρειάζεται δικαστική εντολή.

???? The Israeli occupation continues to detain the Palestinian prisoner Miqdad Al-Qawasmi, who has been on hunger strike for 106 days, because of his administrative detention,

which is getting worse day by day and is facing a slow death. pic.twitter.com/6Cc3Evs5v8