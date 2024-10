Ισραήλ: Έξι τραυματίες από επιθέσεις με μαχαίρι στη Χαντέρα

Ο επιτιθέμενος, ο οποίος διέφυγε με μοτοσικλέτα, «εξουδετερώθηκε», προστίθεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας που δεν διευκρινίζει περαιτέρω.

Οι έξι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Χαντέρα, εκ των οποίων ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση και άλλος ένας έχει τραυματιστεί σοβαρά, διευκρίνισε εκπρόσωπος του νοσοκομείου.

?? Hebrew media:

One killed and 5 people injured in a stabbing attack in Hadera , some of them seriously, north of Tel Aviv pic.twitter.com/Ba2kY2XHwB