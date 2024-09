Iσραήλ: Εξοντώθηκε ο επικεφαλής της Χαμάς στη νότια Συρία - Νέοι βομβαρδισμοί στον Λίβανο - Mε ρουκέτες απάντησε η Χεζμπολάχ

Παράλληλα ο IDF ανακοίνωσε σήμερα νέα πλήγματα με στόχο την Χεζμπολάχ στον ανατολικό Λίβανο, μετά τον εντατικό βομβαρδισμό στη διάρκεια της νύχτας των νοτίων προαστίων της Βηρυτού, προπυργίου του σιιτικού κινήματος του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός "πλήττει τώρα στόχους (...) που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στην περιοχή της (κοιλάδας) Μπεκάα", στον ανατολικό Λίβανο, αναφέρει ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε, στην οποία προσθέτει ότι σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ, όπου η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι εξαπέλυσε ρουκέτες, μετά τα ισραηλινά πλήγματα στο προπύργιό της στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Στην πρώτη επίθεση που πραγματοποιεί μετά τα ισραηλινά πλήγματα τη νύχτα στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας, η Χεζμπολάχ στοχοθέτησε με ρουκέτες Fadi-1 το κιμπούτς Κάμπρι στο βόρειο Ισραήλ, σε απάντηση στις "βάρβαρες" επιθέσεις του Ισραήλ "σε πόλεις, χωριά και αμάχους" στον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Παράλληλα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας πύραυλος ερρίφθη από τον Λίβανο στο κεντρικό Ισραήλ και έπεσε σε ανοιχτό χώρο. Σύμφωνα με τον στρατό, δεν ήχησαν σειρήνες. Το περιστατικό βρίσκεται υπό εξέταση, πρόσθεσε ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του, στην οποία δεν διευκρίνισε περαιτέρω.

Ασφυκτικά γεμάτα αυτοκίνητα εγκαταλείπουν τα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς εκατοντάδες οικογένειες σπεύδουν να απομακρυνθούν από την περιοχή που σφυροκοπείται τις τελευταίες ώρες από ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη.

Στην Πλατεία Μαρτύρων, στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, πολλοί κάτοικοι έμοιαζαν σαστισμένοι. «Ήμασταν στο σπίτι όταν έγινε η προειδοποίηση για εκκένωση. Πήραμε τις ταυτότητες, τα υπάρχοντά μας και βγήκαμε έξω», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ραντουάν Μεσαλάμ, πρόσφυγας από τη Συρία. Αυτός ο πατέρας έξι παιδιών, ηλικίας 3-17 ετών, λέει ότι δεν έχει «πού να πάει» αφού δεν μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) προανήγγειλε ότι θα βομβάρδιζε τρεις αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ που κρύβονταν στα υπόγεια κτιρίων στα νότια προάστια της Βηρυτού. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ έχει διαψεύσει πως αποθηκεύει όπλα σε συγκροτήματα κατοικιών.

Ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό, δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) χάρτη που έδειχνε την τοποθεσία των τριών κτιρίων που αποτελούσαν στόχους, καλώντας τους περίοικους σε ακτίνα 500 μέτρων να εγκαταλείψουν την περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα, ισχυρές εκρήξεις συγκλόνιζαν τη συγκεκριμένη συνοικία.

