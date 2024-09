Ισραήλ: Εντείνεται η πίεση στον Νετανιάχου για επίτευξη συμφωνίας με τη Χαμάς

Αφού ζήτησε δημόσια «συγγνώμη που δεν φέραμε πίσω ζωντανούς» τους έξι ομήρους, ο κ. Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς πως τους «εκτέλεσε» με «μια σφαίρα στον σβέρκο» κι ορκίστηκε πως το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα θα το πληρώσει «πολύ ακριβά».

Η Χαμάς από την πλευρά της διεμήνυσε ότι οι όμηροι που συνεχίζει να κρατά θα γυρίσουν πίσω «σε φέρετρα» αν το Ισραήλ συνεχίσει τη στρατιωτική πίεση, «αντί να κλείσει συμφωνία», διά στόματος του εκπροσώπου του στρατιωτικού της βραχίονα, του Αμπού Ουμπέιντα.

Από την πλευρά του, άλλο στέλεχος της Χαμάς είπε πως οι όμηροι «σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά».

Είχαν απαχθεί και οδηγηθεί στη Λωρίδα της Γάζας στην επίθεση του Οκτωβρίου, που πυροδότησε ισραηλινές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας σε αντίποινα, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και πελώριες καταστροφές στον θύλακο.

Πλέον οι κινητοποιήσεις στο Ισραήλ εντείνονται: νέες διαδηλώσεις έγιναν σε διάφορες πόλεις, προκηρύχθηκε απεργία που προκάλεσε προβλήματα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, ενώ πολλαπλασιάστηκαν οι δηλώσεις που απαιτούν ανοικτά ο κ. Νετανιάχου να εγκαταλείψει το αξίωμα.

«Θέλουμε η κυβέρνηση (Νετανιάχου) να πάψει να υπάρχει, θέλουμε εκλογές, πάνω απ’ όλα θέλουμε να υπογραφτεί συμφωνία για να απελευθερωθούν οι όμηροι και να τερματιστεί ο πόλεμος», συνόψισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπαράκ Χαντουριάν, διαδηλωτής στο Τελ Αβίβ.

