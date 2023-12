Iσραήλ: Επιβεβαιώνεται ο θάνατος 25χρονου ομήρου στη Γάζα - Ο στρατός ανακοίνωσε νέες απώλειες σε μάχες με τη Χαμάς

«Με βαθιά θλίψη και ραγισμένη καρδιά ανακοινώνουμε τον φόνο του Σαχάρ Μπαρούχ (25 ετών), που είχαν απαγάγει από το σπίτι του οι τρομοκράτες της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου», σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του κιμπούτς Μπεερί και του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η γιαγιά του και αδελφός του σκοτώθηκαν την ημέρα της επίθεσης.

Προχθές Παρασκευή, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς —οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ— έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που έδειχνε το πτώμα του ομήρου, υποστηρίζοντας πως σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού η οποία απέτυχε.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκαρί ανέφερε την ίδια ημέρα πως δυο ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά σε επιχείρηση για την απελευθέρωση ομήρων, στην οποία «δεν διασώσαμε κανέναν όμηρο».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ισραηλινό Τύπο, πιστεύεται πως στη Λωρίδα της Γάζας βρίσκονται ακόμη 138 από τους περίπου 240 ομήρους που πήραν παλαιστίνιοι μαχητές την 7η Οκτωβρίου, όμως ο ισραηλινός στρατός τις τελευταίες ημέρες ανακοίνωσε πως έχει επιβεβαιώσει τους θανάτους των 18 από αυτούς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τους θανάτους πέντε υπαξιωματικών του, διευκρινίζοντας μέσω X (του πρώην Twitter) πως οι τέσσερις έπεσαν σε μάχες στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο πέμπτος υπέκυψε στα τραύματα που είχε υποστεί κατά την επίθεση της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τσαχάλ.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο λοχίας Μαόρ Κόεν Άιζενκοτ, 19 ετών. Σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο, πρόκειται για ανιψιό —γιο της αδελφής— του Γκάντι Άιζενκοτ, άλλοτε αρχηγού του γενικού επιτελείου, σήμερα μέλους της κυβέρνησης πολέμου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

