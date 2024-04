Ισραήλ: Επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο - Τρεις σοβαρά τραυματίες

«Νοσοκόμοι προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε τρεις ανθρώπους που τραυματίστηκαν σοβαρά», οι οποίοι κατόπιν διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, πρόσθεσε.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι «τρομοκράτης», χρησιμοποιώντας «δυο μαχαίρια», επιτέθηκε και «μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους» προτού «εξουδετερωθεί» από δημοτικούς αστυνομικούς.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας έκανε λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο για ύποπτο «19 ετών» με καταγωγή «από τη Χεβρώνα», στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, χωρίς να επιβεβαιώσει αν σκοτώθηκε.

